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छत्तीसगढ़: आधी कीमत में छड़ दिलाने का झांसा देकर 4 लाख की ठगी, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जांजगीर-चांपा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 04:58 PM IST
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जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ पुलिस ने छड़ दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पिछले एक महीने में अवरिद और सिउड़ के दो कारोबारियों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल, बैंक खाते के दस्तावेज और फर्जी विजिटिंग कार्ड जब्त किए हैं।
सिउड़ निवासी किशन राठौर ने 15 अक्तूबर 2026 को नवागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम यादव और राजेश कुमार ने आधी कीमत पर छड़ दिलाने का झांसा दिया। फोन-पे के जरिये उनसे 80 हजार रुपये ले लिए गए। रकम लेने के बाद दोनों ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। इस मामले में NCRP पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 338/26 दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम यादव के बैंक खाते और मोबाइल नंबर का तकनीकी विश्लेषण किया।
धोखाधड़ी के अन्य मामले
अवरिद निवासी चंद्रशेखर कश्यप से भी पुरुषोत्तम यादव ने 2 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की। आरोपी ने शिवरीनारायण के एक छड़ विक्रेता से अवरिद में माल पहुंचाने को कहा। उसने चंद्रशेखर कश्यप से रकम तैयार रखने को कहा था। छड़ पहुंचने पर आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया, जिससे ठगी का खुलासा हुआ। इस मामले में थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 339/26 दर्ज किया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी
पतासाजी के दौरान वह बिलासपुर जिले के जांजी, थाना सीपत क्षेत्र में मिला। पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुरुषोत्तम यादव ने राजेश कुमार के साथ मिलकर ठगी करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
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