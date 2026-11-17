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गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में बीते दिनों अवैध रूप से मवेशियों को बूचड़खाने ले जाने का एक मामला सामने आया था। इस मामले में गौरेला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम दरमोहली में दबिश देकर 27 भैंसों को बरामद किया।



बरामद की गई इन भैंसों की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई अवैध मवेशी व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। गौरेला पुलिस को मुखबिर से विशेष सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि ग्राम दरमोहली में मवेशियों को अवैध रूप से एकत्रित किया जा रहा है। इन मवेशियों को बूचड़खाने ले जाने की तैयारी चल रही थी।



पुलिस की दबिश और बरामदगी

मुखबिर से सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस ने तत्काल मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान पुलिस को एक बाड़े में 27 भैंसें मिलीं। पुलिस ने सभी मवेशियों को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई गौरेला थाना क्षेत्र में की गई।



आरोपियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में रामनाथ कुशवाहा (30), रेवन कुशवाहा (35) और राममिलन कुशवाहा (55) को गिरफ्तार किया है। ये तीनों नरौर डोंगरीटोला के निवासी हैं। इसके साथ ही हीरा सिंह राठौर (30) को भी पकड़ा गया है, जो ग्राम दरमोहली का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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