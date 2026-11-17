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गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला वन परिक्षेत्र के दर्री बीट में एक वनकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शासकीय कार्य के दौरान बीट गार्ड की वर्दी फाड़ने और अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। गौरेला पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रुद्र मांझी को गिरफ्तार कर लिया है।



यह घटना दर्री बीट में उस समय हुई जब बीट गार्ड सूर्यकांत रात्रे अपने शासकीय कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान उनका लकड़ी तस्करी से जुड़े रुद्र मांझी नामक व्यक्ति से विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते काफी बढ़ गया और स्थिति बिगड़ गई। आरोपी रुद्र मांझी ने कथित तौर पर बीट गार्ड सूर्यकांत रात्रे के साथ मारपीट की। उसने वनकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद बीट गार्ड सूर्यकांत रात्रे ने इसकी सूचना अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने गौरेला थाना में आरोपी रुद्र मांझी के खिलाफ एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई।



पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई शुरू की। आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके साथ ही अन्य संबंधित धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया। गौरेला पुलिस ने गहन छानबीन के बाद आरोपी रुद्र मांझी को गिरफ्तार कर लिया।



आगे की वैधानिक प्रक्रिया

पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

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