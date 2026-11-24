मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले का दौरा किया। उन्होंने तीन नगर निगम क्षेत्रों में लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्रिमंडल मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री ने तीनों नगर निगमों को करोड़ों रुपये की सौगातें दीं। सबसे पहले वे रिसाली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 18 दुर्गा मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने रिसाली नगर निगम के लिए चार नई घोषणाएं कीं। इनमें 134 करोड़ 87 लाख रुपये की वृहद पेयजल योजना शामिल है। यह योजना पूरे निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल व्यवस्था मजबूत करेगी। वार्ड 1 से 40 तक सड़क बत्ती लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नेवई और जोरातराई मुक्तिधामों के उन्नयन के लिए 50-50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इन चारों घोषणाओं की कुल राशि करीब 137 करोड़ रुपये है।मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिले में कुल 402 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक के 362 विकास कार्य हुए। इनमें 39 कार्यों का लोकार्पण और 323 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के खुर्सीपार आईआईटी मैदान में 23 कार्यों का लोकार्पण और 182 कार्यों का भूमिपूजन किया गया। भिलाई-चरोदा नगर निगम में 11 कार्यों का लोकार्पण और 97 कार्यों का भूमिपूजन हुआ। अहिवारा नगर पालिका और विभिन्न विभागों के काम भी इन विकास कार्यों में शामिल हैं।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भिलाई सेक्टर-6 में 35 लाख रुपये की लागत से बने नवीन परिक्षेत्र साइबर अपराध पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने दुर्ग में बने भवन और रुआबांधा पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया। यह नया साइबर थाना दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में साइबर अपराधों की जांच करेगा। यहां ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी और सामाजिक माध्यम से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई होगी। डिजिटल सबूतों का विश्लेषण भी इसी थाने में किया जाएगा।