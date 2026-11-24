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धमतरी जिले के नगरी में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद गहरा गया है। पुलिसकर्मियों के कथित अभद्र व्यवहार का मामला गरमा गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।



हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज नगरी ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। दो दिन पहले हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगरी में आयोजित प्रार्थना सभा का विरोध किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों से गाली-गलौज और अभद्र भाषा का उपयोग करते दिख रहे हैं। अधिकारी के मुंह से 'गाली बक सकते हैं' जैसी बात भी सुनाई दी है। एक अन्य पुलिसकर्मी ने राज्य सरकार के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रार्थना सभा को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। पुलिसकर्मी के अनुसार, थाना पुलिस अशांति रोकने के लिए सुरक्षा का जायजा लेती है।



संगठनों की शिकायत

हिंदू जागरण मंच धमतरी और सकल हिंदू समाज नगरी ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। इसमें सिहावा थाना प्रभारी चक्रधर बाग समेत चार पुलिसकर्मियों के नाम हैं। सहायक उपनिरीक्षक चंद्रभान डहरिया, प्रधान आरक्षक गोपी चंद्राकर और उपनिरीक्षक गणेश खुटे का उल्लेख है। पुरुषोत्तम निषाद और चित्रेश साहू ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हाथापाई का प्रयास करने और प्रार्थना सभा में शामिल लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया।



जांच और पुलिस अधीक्षक का आश्वासन

संगठनों ने वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करने और घटनास्थल की परिस्थितियों की पड़ताल को कहा। उस दिन की ड्यूटी, ड्यूटी रजिस्टर, वायरलेस संदेश और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की भी मांग है। धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने शिकायत प्राप्त होने पर पूरे मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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