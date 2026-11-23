गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सोनहत-रामगढ़ मुख्य मार्ग पर तुर्रिपानी के घने जंगल में जंगली हाथी के अचानक सामने आ जाने से बड़ा हादसा टल गया। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने जा रहे व्यापारियों से भरे माजदा वाहन के सामने अचानक हाथी आ गया। हाथी को देखकर वाहन में सवार व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, माजदा वाहन में 10 से 15 व्यापारी सवार होकर साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। जैसे ही वाहन तुर्रिपानी के जंगल क्षेत्र से गुजरा, सड़क पर अचानक एक विशालकाय जंगली हाथी आ खड़ा हुआ। हाथी को सामने देखकर घबराए अधिकांश व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए वाहन से कूदकर जंगल की ओर भागने लगे। इस दौरान एक व्यापारी जमीन पर गिरकर घायल हो गया।



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वहीं, वाहन में सवार दो महिलाएं डर के कारण नीचे नहीं उतर सकीं और अंदर ही छिपी रहीं। गनीमत रही कि हाथी ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वह कुछ देर तक वाहन के पास शांत खड़ा रहा और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया।

हाथी के सुरक्षित जंगल में चले जाने के बाद व्यापारी वापस लौटे और वाहन में छिपी दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घायल व्यापारी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। वन विभाग ने राहगीरों और ग्रामीणों से इस मार्ग पर आवाजाही के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।