मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का चर्चित डायलॉग 'ए गुंजन, ये डायलॉग तो सुना ही होगा...' एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हाल ही में एक शादी समारोह में पहुंचीं राजद सांसद मीसा भारती का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह अनंत सिंह के बोलने के खास अंदाज की नकल करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में मीसा भारती अनंत सिंह के पुराने 'ए गुंजन' डायलॉग का जिक्र करते हुए उनकी शैली में मिमिक्री करती हैं। इस दौरान वह 'ए चंदन...' और 'ए गुंजन...' जैसे संवादों के जरिए अनंत सिंह के चर्चित अंदाज को दोहराती दिखाई देती हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा हो रही है। अनंत सिंह का यह डायलॉग उस दौर का है, जब वह जदयू के विधायक थे। अपने दबंग अंदाज, खास बोलचाल और संवाद अदायगी के कारण उनका यह डायलॉग उस समय भी काफी चर्चित हुआ था। अब मीसा भारती की मिमिक्री ने पुराने संवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।