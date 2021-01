{"_id":"6000792e8ebc3e32ae3940d4","slug":"journey-of-adventure-and-adventure-amidst-the-snow-logged-mountains-utter-kashi-news-drn3677245175","type":"story","status":"publish","title_hn":"journey of adventure and adventure amidst the snow-logged mountains","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

journey of adventure and adventure amidst the snow-logged mountains

केदारकांठा ट्रेक पर हमेशा ही ट्रैकिंग के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि इन दिनों यह ट्रेक रूट पर्यटकों से लबरेज है।

मोरी सांकरी से 18 किमी की दूरी पर समुद्रतल से 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारकांठा एक बहुत ही मनोरम व खूबसूरत ट्रेक है। जहां से हिमालय की स्वर्गारोहणी, बन्दरपूंछ, व्हाइट माउंटटेन, कालानाग, गरूण गंगा एवं गंगोत्री रेंज आदि की पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार नजारा दिखाई देता है। साथ ही यहां से पुरोला में स्थित खूबसूरत सेरा रामासेरा व कमल सेरा का नजारा भी देखने को मिलता है। यह क्षेत्र आज लगभग 28 पर्यटन स्थलों का हब बन चुका है, लेकिन इन सभी में केदारकांठा एक मात्र ऐसा पर्यटन स्थल है, जो वर्षभर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि यहां की मनमोहक छटा देखकर बाबा केदार यहां पर विराजमान हो गए थे और बाबा केदारनाथ की तरह यह जगह भी उतनी ही पवित्र व आध्यात्मिक रूप से महत्व रखती है, जिसके चलते उनके नाम पर ही इसका नाम केदारकांठा पड़ा।

बीते दिनों यहां पहुंचे नियास, यूनुस अली, आशिक, वासिल आदि पर्यटकों ने बताया कि केदारकांठा से सूर्योदय का नजारा देखने लायक है। इस स्थान से हिमाच्छादित चोटियां नीचे नजर आती हैं। बर्फ से ढके केदारकांठा पर फिसलना स्कीइंग के रोमांच का अनुभव कराता है। क्षेत्र में पर्यटन कारोबार से जुड़े नरेंद्र पंवार, केदार सिंह राणा, आयुष राणा, त्रेपन रावत, संजू थापा, कमलेश रावत आदि ने बताया कि इस बार सर्दियों में बीते सालों के मुकाबले ज्यादा पर्यटक केदारकांठा पहुंच रहे हैं।