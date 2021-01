{"_id":"600adfd08ebc3e31874ef466","slug":"ukd-took-out-a-procession-against-the-state-government-new-tehri-news-drn3685050165","type":"story","status":"publish","title_hn":"UKD took out a procession against the state government","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

UKD took out a procession against the state government

उत्तराखंड क्रांतिदल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर नरेंद्रनगर बाजार में जुलूस-प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर नरेंद्रनगर और प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया।

शुक्रवार को यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कुम्हारखेड़ा से होते हुए नंदी बैल, पंत चौराह से होकर नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस-प्रदर्शन कर रैली निकाली। रामलीला मैदान में आयोजित सभा में केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। युवा पलायन को मजबूर हैं, पहाड़ में डबल इंजन की सरकार का असर नहीं दिख रहा है। केंद्रीय सचिव पुंडीर ने प्रदेश सरकार को ठेकेदारों के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। जबकि महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष प्रमिला रावत ने कार्यकर्ताओं सहित जनता से भाजपा सरकार को 2022 में सबक सिखाने की अपील की। इस दौरान कई लोगों ने यूकेडी की सदस्यता भी ग्रहण की। मौके पर केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल, देव सिंह राणा, गुरजीत रावत, रायचंद राणा, दीपक नेगी, कन्नू राणा, अजय सिंह, बलवीर रावत, शिवा रणाकोटी, अजय सिंह, किशन सिंह रावत, संजय रावत, शकुंतला देवी, प्रीतम कंडारी, रबी रावत, मनबीर राणा, दिनेश दास, नरेश राणा मौजूद थे। संवाद