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नई टिहरी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 44 संगठनों के 104 दिन तक चले आंदोलन के बावजूद सरकार मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। कांग्रेस सत्ता में आई तो टिहरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहली प्राथमिकता होगी।पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता भट्ट ने कहा कि वर्ष 2007 से ही कांग्रेस ने टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने की पहल और विचार शुरू किया था। कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में भी मेडिकल कॉलेज स्थापना का वादा शामिल किया गया था लेकिन अल्पमत की सरकार होने से यह कार्य संभव नहीं हो पाया।कहा कि टिहरी में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, श्रीदेव सुमन विवि और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। डोबरा-चांठी पुल निर्माण की पहल भी कांग्रेस ने की थी। आरोप लगाया कि भाजपा ने टिहरी के विकास और जनभावनाओं की लगातार अनदेखी की है।स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने भागीरथीपुरम के इणिया में मेडिक कॉलेज के लिए भूमि चिह्नित होने का दावा किया था। मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 15 हेक्टेयर भूमि चिह्नित किए जाने की जानकारी सामने आई थी लेकिन प्रस्तावित भूमि अब तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है। ऐसे में भूमि हस्तांतरण से पहले कार्यदायी संस्था नामित करने और डीपीआर तैयार होने की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भट्ट ने बीते 19 नवंबर को स्वास्थ्य सचिव की ओर से टीएचडीसी को भेजे गए पत्र पर भी सवाल उठाए।