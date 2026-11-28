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अभियान में सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा मनोज कुमार सेमवाल और औषधि निरीक्षक अमित कुमार आजाद शामिल रहे। टीम ने नेगी जनरल स्टोर, गिरीश मेडिकल्स, बर्त्वाल मेडिकल सहित अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य दुकानों में सामग्री की गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि, भंडारण, स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और पंजीकरण की जांच की गई। मेडिकल स्टोर में दवाओं के रखरखाव, निर्माण एवं समाप्ति तिथि, भंडारण व्यवस्था, क्रय-विक्रय अभिलेख और विक्रय लाइसेंस की वैधता देखी गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सामग्री और औषधियों का सुरक्षित भंडारण करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। एक्सपायरी खाद्य सामग्री और दवाओं को विक्रय या भंडारण में नहीं रखने की हिदायत दी गई।