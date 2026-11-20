ऊखीमठ। तुंगनाथ घाटी के पर्यटन गांव सारी में करीब 45 वर्ष बाद पारंपरिक बगड़वाल नृत्य का शुभारंभ हुआ। पंचायत चौक पर ग्राम देवताओं के आह्वान, पूजा-अर्चना और हवन के साथ नृत्य का आगाज किया गया। लंबे समय बाद गांव में बगड़वाल नृत्य के आयोजन से पूरा गांव भक्तिमय बना है।लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में बगड़वाल नृत्य का विशेष महत्व है। ढोल-दमाऊं की थाप पर बगड़वाल देवताओं के पश्वाओं का अवतरण और पारंपरिक नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। इस दौरान जीतू बगड़्वाल की वीरगाथा और लोक परंपराओं का भी स्मरण किया जा रहा है। नव युवक मंगल दल अध्यक्ष धर्मेंद्र भट्ट, भरत सिंह,लखपत सिंह आदि ने बताया कि बगड़वाल नृत्य गांव की एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस आयोजन से नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनिता देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भरत सिंह नेगी, सरपंच देवेंद्र सिंह नेगी, जगदीश सिंह नेगी, गजपाल भट्ट सहित ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद