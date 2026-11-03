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Rudraprayag News: रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार को एक लाख देने की घोषणा

Tue, 03 Nov 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 03 Nov 2026 06:46 PM IST
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Announcement of a grant of one lakh for the renovation of Ramlila Maidan
फोटो
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अगस्त्यमुनि। श्री अगस्त्यमुनि रामलीला समिति की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में कुंभकरण वध और मेघनाद वध की लीलाओं का मंचन किया गया। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध हुआ। मेघनाद ने रणभूमि में अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया लेकिन अंत में वह लक्ष्मण के बाणों से वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अगस्त्यमुनि भुवनेश्वरी देवी ने रामलीला के आयोजन और कलाकारों के अभिनय की सराहना की। उन्होंने रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस मौके पर अधिवक्ता सुशील भट्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य पवन कुमार, गजेंद्र रौतेला और गंगाराम सकलानी आदि मौजूद रहे। संवाद
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