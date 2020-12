{"_id":"5feb61e98ebc3e3c57149575","slug":"anju-and-vinod-selected-for-the-award-from-rudraprayag-rudrapryag-news-drn3661240115","type":"story","status":"publish","title_hn":"Anju and Vinod selected for the award from Rudraprayag","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Anju and Vinod selected for the award from Rudraprayag

जिले में प्राथमिक वर्ग में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनोली में कार्यरत शिक्षिका अंजू लिंगवाल व माध्यमिक वर्ग में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में तैनात शिक्षक विनोद प्रकाश भट्ट का चयन शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुआ है। अंजू ने बताया कि पढ़ाई के साथ छात्राओं को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए वे निरंतर प्रयास कर रही हैं। वहीं, शिक्षक भट्ट ने बताया कि शिक्षा के साथ छात्र-छात्राओं में लेखन की विधा को विकसित करने के लिए वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। इधर, मुख्य शिक्षाधिकारी सीएन काला, डीईओ माध्यमिक एलएस दानू, डीईओ बेसिक डा. विद्याशंकर चतुर्वेदी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद सिंह जगवाण, जूहा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीएस राणा, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सह सचिव बीएस कठैत, जिलाध्यक्ष बीएस झिक्वांण ने शिक्षकों को बधाई दी है।