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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। बदरीनाथ जा रहे एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, सुदेश कुमार निवासी जमालपुर कलां कनखल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा नितिन कुमार रैपिडो में काम करता था। 14 नवंबर की रात करीब 1:40 बजे वह अपनी बाइक से बदरीनाथ जाने के लिए निकला था। रात करीब 1:55 बजे देहरादून हाईवे पर उसका हादसा हो गया। सुबह करीब आठ बजे पत्नी ने नितिन को फोन किया तो पुलिसकर्मी ने फोन उठाकर हादसे की जानकारी दी। बताया कि नितिन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है।परिजन अस्पताल पहुंचे तो नितिन का शव मोर्चरी में रखा मिला। आरोप लगाया कि किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके बेटे की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सीओ सिटी शिशपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।आवेश अंसारी