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मंचन के पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह, विष्णु लीला, नारद श्राप, रावण-कुंभकर्ण-विभीषण की तपस्या और रावण-वेदवती संवाद की प्रस्तुति दी। कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। बृहस्पतिवार को रात आठ बजे से श्रवण लीला, कैलाश पर्वत पर शिव-पार्वती संवाद, रावण का राज्य कर, दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, राम जन्म और सीता जन्म की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी, सचिव राकेश चौहान, संयोजक कमला बमोला और सांस्कृतिक मंत्री एवं निर्देशक विवेकानंद डोभाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की।

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गढ़वाल सभा की ओर से सुभाष नगर स्थित सभा प्रांगण में बुधवार को वार्षिक श्रीराम चरित्र मंचन का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री एवं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और महामंडलेश्वर स्वामी दिनेश आनंद भारती ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह और बने सिंह चौहान को सम्मानित किया गया।