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चुड़ियाला। नन्हेड़ा अनंतपुर गांव के जंगल में भगवानपुर संपर्क मार्ग पर स्थित सरकारी नलकूप कई दिनों से खराब पड़ा है। इससे किसानों को खेतों की सिंचाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नलकूप खराब होने से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने जल्द नलकूप ठीक कराने की मांग की है। गांव के किसान विपिन, अमरीश, अजय, विनोद और बिंटू आदि ने नलकूप खंड रुड़की के अधिशासी अभियंता किंशुक गोयल को ज्ञापन भेजकर समस्या से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते नलकूप बंद पड़ा है। इसके कारण उन्हें खेतों में पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। किसानों ने अधिशासी अभियंता से मांग की कि जल्द तकनीकी खराबी दूर कराकर सरकारी नलकूप को सुचारु कराया जाए, ताकि समय पर फसलों की सिंचाई हो सके। संवाद