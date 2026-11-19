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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार/बहादराबाद। क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर बीमा पॉलिसी की रकम भी खाते में डलवाई और बाद में उसमें से 9.80 लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, शिवांगी गोयल निवासी बहादराबाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की ज्वालापुर शाखा में काश्वी इंडस्ट्रीज के नाम से उनका चालू खाता है। छह अक्तूबर को बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर उन्हें खाते से बिना सहमति के पैसे निकाले जाने की जानकारी हुई। आरोप लगाया कि उनके पति प्रशांत अग्रवाल ने अगस्त 2025 से सितंबर 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों में करीब 12 लाख निकाल लिए। उनकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी भी है।आरोप है कि पति ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग किया और पॉलिसी की 9,80,989 रुपये की रकम उनके फर्म के बैंक खाते में डलवा दी। इसके बाद खाते से 9.80 लाख रुपये की नकद निकासी कर ली गई। शिवांगी ने इस निकासी में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई है। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।