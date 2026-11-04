Roorkee News: पत्नी को कई माह से कमरे में बंधक बनाने का आरोप, पुलिस से शिकायत

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दरगाह क्षेत्र में तैनात एक सफाईकर्मी पर मुंबई निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कई महीनों से जबरन कमरे में बंद रखने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी को सुरक्षित ढूंढने और आरोपी के खिलाफ कानूनी की मांग की है।मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी कई महीनों से लापता है। आरोप है कि दरगाह क्षेत्र में तैनात एक सफाईकर्मी ने उसकी पत्नी को जबरन अपने कमरे में रखा हुआ है। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी ने कई बार अपनी सहेली और बेटी को फोन कर इसकी जानकारी दी थी।इसके बाद से वह लगातार पत्नी की तलाश कर रहा था। आरोप है कि तलाश करते हुए जब वह सफाईकर्मी के कमरे पर पहुंचा तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़ित ने पत्नी के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से उसे जल्द सुरक्षित बरामद कराने की गुहार लगाई है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी सफाईकर्मी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।