सुबह छह बजे रुड़की से रवाना हुई थी बस, आम दिनों में नौ बजे पहुंचती है कोटद्वाररुड़की। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इसका असर रोडवेज बसों के संचालन पर भी पड़ा। हरिद्वार में लगे जाम में रुड़की डिपो की कोटद्वार जाने वाली बस फंस गई। इसके चलते बस करीब दो घंटे की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंची। बस में सवार 20 से अधिक यात्रियों को इस दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।जानकारी के अनुसार रुड़की डिपो की बस रोजाना सुबह छह बजे रुड़की से कोटद्वार के लिए रवाना होती है। सामान्य दिनों में यह बस करीब नौ बजे कोटद्वार पहुंच जाती है। मंगलवार को भी बस निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई लेकिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के चलते हरिद्वार में यातायात का दबाव अधिक होने से बस जाम में फंस गई। इसके बाद लक्सर और अन्य वैकल्पिक मार्गों से बस को आगे बढ़ाया गया। इस कारण बस करीब दो घंटे की देरी से कोटद्वार पहुंच सकी। बस में सवार यात्रियों को शादी समारोह, अस्पताल, परिचितों और रिश्तेदारों के घर समेत जरूरी कामों से जाना था। समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुड़की डिपो की सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान कोटद्वार जाने वाली बस के जाम में फंसने की सूचना मिली थी। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए बस को विभिन्न वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया।