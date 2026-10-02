Pithoragarh News: गेस्ट पीटीआई के जाते ही रो पड़े विद्यार्थी, वापसी की मांग पर किया प्रदर्शन

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कस्तूरबा गांधी छात्रावास की छात्राओं की पढ़ाई भी जीआईसी दशाईथल में होती है। गेस्ट पीटीआई को विद्यालय से हटाए जाने की सूचना मिलते ही रोते-बिलखते हुए सभी छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी ने साफ तौर पर कहा हमें स्थायी पीटीआई नहीं चाहिए। हमारे गेस्ट पीटीआई को वापस लाओ।विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले एक साल में गेस्ट व्यायाम शिक्षक के मार्गदर्शन में उनकी खेल प्रतिभा में जबरदस्त निखार आया है। कई छात्र-छात्राएं ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं। छात्राओं ने कहा कि वे गेस्ट टीचर के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान आने-जाने में देर होने पर गेस्ट शिक्षक उन्हें घर तक छोड़ने भी जाते हैं। गेस्ट पीटीआई की वापसी की मांग पर छात्र-छात्राएं दिनभर धरने पर बैठे रहे।मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र मौर्या ने विद्यार्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। छात्र-छात्राओं ने कहा कि जब तक गेस्ट पीटीआई की जीआईसी दशाईथल में तैनाती नहीं की जाती वे पढ़ाई छोड़कर रोजाना परिसर में धरना देंगे।..........स्थायी शिक्षक की तैनाती होने पर गेस्ट टीचर के स्कूल छोड़ने का नियम है। जीआईसी दशाईथल में भी स्थायी व्यायाम शिक्षक की तैनाती हुई है। यही कारण है कि अतिथि शिक्षक को स्कूल छोड़ना होगा। विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।