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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Students broke down in tears as the guest PTI left; they staged a protest demanding his return

Pithoragarh News: गेस्ट पीटीआई के जाते ही रो पड़े विद्यार्थी, वापसी की मांग पर किया प्रदर्शन

Fri, 02 Oct 2026 10:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 02 Oct 2026 10:57 PM IST
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Students broke down in tears as the guest PTI left; they staged a protest demanding his return
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने आचरण, स्वभाव और शिक्षा से विद्यार्थियों के दिलों में रच-बस जाते हैं। यही हुआ विकासखंड गंगोलीहाट के राजकीय इंटर कॉलेज दशाईथल में। यहां स्थायी व्यायाम शिक्षक की तैनाती हुई और गेस्ट पीटीआई को हटा दिया गया तो जीआईसी के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों के आंसू छलक पड़े। सभी विद्यार्थी उन्हें हटाने के विरोध में उतर आए। स्थायी व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की सूचना मिलते ही 396 छात्र-छात्राएं विद्यालय मैदान में एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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कस्तूरबा गांधी छात्रावास की छात्राओं की पढ़ाई भी जीआईसी दशाईथल में होती है। गेस्ट पीटीआई को विद्यालय से हटाए जाने की सूचना मिलते ही रोते-बिलखते हुए सभी छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी ने साफ तौर पर कहा हमें स्थायी पीटीआई नहीं चाहिए। हमारे गेस्ट पीटीआई को वापस लाओ।
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विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले एक साल में गेस्ट व्यायाम शिक्षक के मार्गदर्शन में उनकी खेल प्रतिभा में जबरदस्त निखार आया है। कई छात्र-छात्राएं ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं। छात्राओं ने कहा कि वे गेस्ट टीचर के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान आने-जाने में देर होने पर गेस्ट शिक्षक उन्हें घर तक छोड़ने भी जाते हैं। गेस्ट पीटीआई की वापसी की मांग पर छात्र-छात्राएं दिनभर धरने पर बैठे रहे।
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मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र मौर्या ने विद्यार्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। छात्र-छात्राओं ने कहा कि जब तक गेस्ट पीटीआई की जीआईसी दशाईथल में तैनाती नहीं की जाती वे पढ़ाई छोड़कर रोजाना परिसर में धरना देंगे।


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स्थायी शिक्षक की तैनाती होने पर गेस्ट टीचर के स्कूल छोड़ने का नियम है। जीआईसी दशाईथल में भी स्थायी व्यायाम शिक्षक की तैनाती हुई है। यही कारण है कि अतिथि शिक्षक को स्कूल छोड़ना होगा। विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। -रमेश चंद्र मौर्या, खंड शिक्षा अधिकारी, गंगोलीहाट
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