Pithoragarh News: आग्यो सुवा ऑर्डर, जान छ मैले बॉर्डर...

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महोत्सव की अंतिम शाम लोक गायक ललित मोहन जोशी के नाम रही। उन्होंने टक टका टक कमला, बाटुली लगाए गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया तो आग्यो सुवा ऑर्डर, जान छ मैले बॉर्डर गीत से उन्हें भावुक करने का काम किया। उनके नैनीताल की मधुली गीत पर दर्शक जमकर थिरके। इसके अलावा पूर्णागिरी देवभूमि उत्थान समिति खटीम, मुवानी डांस ग्रुप के कलाकारों ने मनमोहक नृत्य कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।भावना बोरा, दीक्षा बिष्ट, लच्छू पहाड़ी, हरू जोशी, पूरन राम आदि कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रमों का समापन पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष कमल दीप सिंह बिष्ट ने सभी का आभार जताया।कार्यक्रम का संचालन ललित शौर्य और हंस पाल ने संयुक्त रूप से किया। यहां राम सिंह राठौर, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, पूर्व दायित्वधारी खजान गुड्डू, भगवान सिंह देउपा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया, रमेश बम, जीवन बोरा, शोभन कार्की, कुलदीप आर्या आदि मौजूद थे।मुवानी। महोत्सव के समापन पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पूर्व में लगने वाले मेले-महोत्सव स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का भी माध्यम थे। अब समय के साथ लोग स्थानीय उत्पादों को भूलते जा रहे हैं और सरकारी स्तर पर भी इन्हें बढ़ावा देने की बात सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि मडुवा, झंगोरा, गेठी आदि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिए। ये उत्पाद पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आजीविका का बेहतर जरिया बन सकते हैं।मुवानी। महोत्सव में काफल हिल फाउंडेशन को शेर सिंह कार्की सम्मान से नवाजा गया। हर वर्ष महोत्सव के समापन पर यह सम्मान दिया जाता है। गंगोलीहाट, बेड़ीनाग, थल क्षेत्र में ऐतिहासिक गुफाओं को खोजने के लिए फाउंडेशन के संस्थापक त्रिभुवन मेहरा को सम्मानित किया गया। महोत्सव समिति ने उन्हें 5,100 रुपये की पुरस्कार राशि भेंट की।