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गौला बैराज से काठगोदाम कॉलटैक्स होते हुए जल संस्थान के शीशमहल प्लांट तक नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है। शुक्रवार को कॉलटैक्स के पास नहर पर बने चैंबर के अंदर बैंड में पानी रुकने लगा। इस पर संस्थान की टीम मौके पर पहुंची और वहां फंसी लकड़ी को हटाया। इसके चलते दोपहर 12 बजे से दो बजे तक बैराज से पानी बंद कराना पड़ा। जलापूर्ति बाधित होने से प्लांट को पानी नहीं मिला और शाम की पाली में बरेली रोड, ऊंचापुल, बिठौरिया, मुखानी, बसंत विहार आदि क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति आंशिक तौर पर प्रभावित रही। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को भी दिनभर नहर में सफाई के चलते शहर की डेढ़ लाख की आबादी को शाम की पाली में पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।प्लांट नंबर-एक के चैंबर में लकड़ी फंसी थी। उसे निकालने के लिए नहर में पानी बंद कराना पड़ा। शुक्रवार की शाम पांच बजे बाद प्लांट से जलापूर्ति सुचारु कर दी गई। - सतीश बिष्ट, अपर सहायक अभियंता, जल संस्थान