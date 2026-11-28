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फैशन शो में कविता ने रेशमी साड़ी, पिछौड़ा, टोपी और ज्वेलरी, प्रियंका गोस्वामी ने कुमाऊंनी ऐपण साड़ी, भावना मेहरा ने ऊन के बने फूल, राधा बिष्ट ने जूट, कॉटन और मैक्रेमे बैग, किरण जोशी ने पैड और रेशम तथा बचुली देवी ने रिंगाल की टोकरी प्रस्तुत की। कंचन कंनवाल ने हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, मंजू विश्वकर्मा ने क्रोशिया टॉप और मफलर तथा श्रेया तिवारी ने पिछौड़ा व साड़ी प्रदर्शित की।अमित बाबू के गीतों और झोड़ा नृत्य ने बांधा समासांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी के बेटे अमित बाबू गोस्वामी ने जय मैया दुर्गा भवानी और कैले बाजै मुरूली उचै निचै डानौ मां गीत सुनाए। सेंट पॉल स्कूल के विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, झोड़ा नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। मेले में देशभर के 250 स्टॉलों पर हस्तशिल्प, हथकरघा, पहाड़ी उत्पादों और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी व बिक्री जारी रही।कौन बनेगा लखपति ने किया खूब मनोरंजनसरस मेले में महिलाओं के लिए विशेष कॉमेडी शो कौन बनेगा लखपति दीदी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शो के कलाकार ने दमदार आवाज, अंदाज और हाजिरजवाबी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों ने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब दिए। महिलाओं ने अपनी आजीविका, उत्पादों और समूह की सफलता की कहानियां भी साझा कीं।