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हिमानी बिष्ट ने बताया कि कारोबारी के बेटे से तीन दिसंबर 2024 को उनका प्रेम-विवाह हुआ था। शादी के एक माह बाद ही ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि दहेज में सोने की चेन, लग्जरी गाड़ी की मांग रख दी। डिमांड पूरी न होने पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें व उनके मायके वालों को जान से मारने की धमकी देने लगे। 23 नवंबर 2026 को पति, ससुर व अन्य लोग लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसके 11 माह के बेटे तक को पीटा गया जिससे उसके माथे में चोट आई। पति ने धारदार हथियार उनके सिर में मारा। जान बचाने के लिए लहूलुहान हालत में बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची। यहां उनके मायके के लोग पहुंचे और बेस अस्पताल में ले गए। 25 जून को वह दोबारा कोतवाली पहुंची और कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर जांच शुरू की है।किताबें जलाईं, नौकरी करने से भी किया मनाहिमानी बिष्ट ने बुधवार को कोतवाली परिसर में मीडिया से बातचीत में बताया कि वह अपने बच्चे की देखरेख के साथ बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग इसके भी खिलाफ हैं। उन्होंने उसकी किताबें जला दीं। विरोध करने पर यह तक कहा कि अगर पढ़-लिखकर नौकरी करने लगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी।मामले में लिखित शिकायत पीड़िता ने दी है। पीड़िता के दिए साक्ष्यों की जांच की जा रही है, बयान भी दर्ज कराए गए हैं। तथ्यों के आधार पर जल्द प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरबंस सिंह, एसपी सिटी