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होटल व्यवसायी अमन कुमार ने बताया कि वीकेंड पर शहर में पर्यटकों की अच्छी भीड़ पहुंच रही है। कुछ पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है जबकि कई लोग सीधे होटल पहुंचकर कमरे बुक कर रहे हैं। उन्होंने वीकेंड पर अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई। विज्ञापन

एडवेंचर कोच पंकज जोशी ने बताया कि वीकेंड पर आउटडोर रोमांचक गतिविधियों के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है। पर्यटक जिपलाइनिंग, कयाकिंग, ट्रैकिंग और रोप कोर्स जैसी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। कई ग्रुपों ने पहले से ही एडवांस बुकिंग कराई है। उन्होंने भी वीकेंड पर अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई। होटल व्यवसायी अमन कुमार ने बताया कि वीकेंड पर शहर में पर्यटकों की अच्छी भीड़ पहुंच रही है। कुछ पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है जबकि कई लोग सीधे होटल पहुंचकर कमरे बुक कर रहे हैं। उन्होंने वीकेंड पर अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई।एडवेंचर कोच पंकज जोशी ने बताया कि वीकेंड पर आउटडोर रोमांचक गतिविधियों के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है। पर्यटक जिपलाइनिंग, कयाकिंग, ट्रैकिंग और रोप कोर्स जैसी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। कई ग्रुपों ने पहले से ही एडवांस बुकिंग कराई है। उन्होंने भी वीकेंड पर अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई।

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नैनीताल। सरोवर नगरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। शनिवार सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। पर्यटक होटलों में कमरे तलाशने के लिए इधर-उधर भटकते नजर आए। वीकेंड के चलते होटलों के कमरों के किराये में भी सामान्य दिनों की तुलना में 500 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली।