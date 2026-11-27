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संवाद न्यूज एजेंसीहल्द्वानी। काठगोदाम डिपो की रोजाना लखनऊ वाली सेवा बुधवार को अपने तय समय पर हल्द्वानी के लिए चली। देर रात 12 बजे यह बस मैगलगंज होटल में पहुंची और यहां यात्रियों ने खाना खाया। इसके बाद सभी आगे के सफर के लिए बस में बैठ गए लेकिन चालक-परिचालक के अथक प्रयास के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी दूसरी बस का इंतजाम नहीं हो पाया।काम के सिलसिले में लखनऊ गए बस में सवार सुनील ने बताया कि देर शाम साढ़े सात बजे बस हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। करीब 127 किमी का सफर तय करने के बाद रात 11:30 बजे मैगलगंज में बाबा होटल के पास बस रुकी। सभी यात्री चाय-नाश्ते और भोजन करने लिए उतर गए। जब शेष सफर तय करने किए बस को स्टार्ट किया गया तो वह आगे बढ़ी ही नहीं। यात्रियों ने पूरी रात सर्दी में बिताई और सुविधाओं के अभाव में रोडवेज प्रबंधन को कोसते रहे। 10 घंटे में हल्द्वानी तक तय होने वाले सफर में लोगों को 18 घंटे लग गए।दूसरी बस मिलने के बाद भी हुई परेशानी-सर्द रात में यात्री बस में ठिठुरन के बीच समय बिताने के लिए मजबूर हुए। रूट पर उत्तराखंड रोडवेज की कोई अन्य बस नहीं थी जिसमें यात्रियों को शिफ्ट किया जा सके। सुबह रुद्रपुर डिपो की बस में यात्रियों को बैठाया गया लेकिन यह बस उन्हें बरेली में उतार गई। यहां से फिर बस बदलकर बृहस्पतिवार की दोपहर दो बजे लोग हल्द्वानी पहुंचे। यात्री आलोक के अनुसार, उन्होंने जैसे-तैसे सात घंटे से अधिक समय बस में काटे। एकांत क्षेत्र होने के कारण यात्रियों में भय भी बना हुआ था। सुबह के समय महिलाओं और बच्चों को शौचालय आदि की बेहतर सुविधा न होने से परेशानी हुई। महिला यात्री अनीता ने बताया कि आनंदमय सफर हो इसलिए उत्तराखंड रोडवेज बस में ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराई थी।लखनऊ से वापसी करने वाली बस के खराब होने की जानकारी नहीं मिली है। चालक-परिचालकों की ओर से बस खराबी की जानकारी देने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। - गणेश चंद्र पंत, एआरएम काठगोदाम डिपोफोटो कैप्शन-लखनऊ रूट पर खराब पड़ी बस। स्रोत: जागरूक यात्री