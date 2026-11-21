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चुनाव अधिकारी अब्दुल हामिद ने बताया कि बीते सप्ताह रविवार को हुए मतदान के व मतगणना के बाद 23 निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की गई। रविवार को रजा क्लब में आयोजित समारोह के तहत विजेताओं को शपथ दिलाई जाएगी। बताया जाता है कि पुन: मतगणना में दो नए चेहरे मो. ताहिर एवं मो. नफीस को जगह मिली है जबकि सिकंदर अली एवं मो. शहनवाज बाहर हो गए हैं। इसकी घोषणा भी रविवार को ही होनी है। शपथ ग्रहण की सफलता में नाजिम बक्श, सदस्य मो. नसीम, मो. फैसल, मो. अबरार और पूरी चुनाव कमेटी लगी हुई है।

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नैनीताल। अंजुमन इस्लामिया के चुनाव के तहत विजयी हुए 23 कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को रजा क्लब में होगा। इसी दौरान अध्यक्ष (सदर) भी चुन लिया जाएगा। अध्यक्ष की ओर से बाद में कार्यकारिणी गठित की जाएगी। चुनाव समिति की ओर से जारी की गई 23 सदस्यों की घोषणा के बाद इसमें पुन: मतगणना हुई। इसमें दो सदस्य बाहर जबकि दो नए चेहरे शामिल हुए हैं।