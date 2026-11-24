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संवाद न्यूज एजेंसीहल्द्वानी। श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर रामलीला मैदान में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से विशेष धार्मिक दीवान सजाया गया। इस दौरान रागियों के मधुर कीर्तन, विद्वान कथावाचकों के गुरमत विचार और अरदास से वातावरण भक्तिमय हो उठा। सतगुरु नानक प्रगट्या, मिटि धुंध जग चानण होया का भाव है... की स्वरलहरियों के बीच संगत गुरु भक्ति में लीन रही।मंगलवार सुबह से ही गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रसिद्ध कथावाचक भाई लखविंदर सिंह (कैथल वाले) ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन और मानवता के प्रति उनके संदेशों पर कथा-विचार प्रस्तुत किए। बीबी प्रभलीन कौर (दिल्ली वाली) और भाई गुरप्रीत सिंह जी (मुक्तसर, पंजाब वाले) ने अपनी मधुर गुरबाणी और कीर्तन से संगत को भाव-विभोर किया। हेड ग्रंथी भाई जगमीत सिंह जी ने सर्वत्र सुख-शांति और जगत कल्याण की अरदास की।आयोजन में शहर के विभिन्न गुरुद्वारों की साध-संगत ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह आनंद, महासचिव कंवलजीत सिंह और प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार जताया। इस दौरान मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह बंटी, परमजीत सिंह शंटी, परमिंदर प्रिंस, बलजीत सिंह चंडोक, जसपाल सिंह, हरविंदर सिंह चड्ढा, बबलू कुकरेजा, सनी आनंद, मनलीन कोहली, सतपाल सिंह सेठी, तेजेंद्र सिंह नाटी, जसबीर सिंह गोल्डी, बन्नी चंडोक, सुरेंद्र कौर, बलजीत कौर, बीरी आंटी, अमरजीत सिंह चड्ढा और मुकेश ढींगरा समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।मानवता के लिए जीवन का संदेशआयोजन में श्री गुरु नानक देव जी की तीन मूल शिक्षाओं, नाम जपो, किरत करो और वंड छको को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। दोपहर 12 बजे से आयोजित विशाल लंगर में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादा ग्रहण किया और समानता, सेवा व भाईचारे की मिसाल पेश की।गणमान्य लोगों ने गुरुद्वारे में टेका माथाभाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कांग्रेस नेता ललित जोशी, दायित्वधारी शंकर कोरंगा व हुकम सिंह कुंवर, शहरी विकास प्रोजेक्ट मैनेजर गुरप्रीत सिंह देओल, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, आरटीओ (प्रशासन) डॉ. गुरदेव सिंह, एसपी सिटी हरबंस सिंह आदि राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक लोगों ने शिरकत की।