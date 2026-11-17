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उग हे सूरज देव, अरघ के बेरिया... छठी मइया के पारंपरिक गीतों और जयकारों से सोमवार की भोर में छठ घाट गूंज उठे। पूरब दिशा में लालिमा छाते ही व्रतियों की निगाहें उगते सूर्य पर टिक गईं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, व्रतियों ने दूध और जल से उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की। इसी के साथ छठ महापर्व का पारण हुआ और 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन हो गया।रामपुर रोड स्थित छठ घाट, तीनपानी बाइपास और वैलेजली लॉज स्थित पूजा स्थलों पर तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री लेकर पहुंचीं। हाथों में पूजन सामग्री से सजे बांस के सूप, उसमें रखे ठेकुआ, फल, नारियल और गन्ना लेकर श्रद्धालु जल में खड़े होकर सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान पूर्वांचल की पारंपरिक वेशभूषा के साथ कुमाऊंनी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कई महिलाओं ने पूजा के लिए कुमाऊंनी पिछौड़ा पहना था। संगीता देवी ने बताया कि पिछौड़ा कुमाऊं की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने इसे अपनाकर दोनों संस्कृतियों के सुंदर समावेश की मिसाल पेश की।सूर्यदेव को दूध और जल अर्पित करने के बाद व्रतियों ने छठी मइया की पूजा की और परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की। अर्घ्य के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला और ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद परिवार व परिचितों में बांटा। चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से हुई थी। 14 नवंबर को खरना के बाद व्रतियों ने निर्जला उपवास शुरू किया। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सोमवार सुबह उगते सूर्य की उपासना के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ।हल्द्वानी में छठ पूजा की सामूहिक परंपरा वर्ष 1988 में शुरू हुई थी। शुरुआत कुछ परिवारों से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह आयोजन व्यापक रूप ले चुका है। रामपुर रोड स्थित मुख्य छठ घाट के अलावा तीनपानी बाइपास और वैलेजली लॉज में भी श्रद्धालु सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना करते हैं। पूर्वांचल समाज के लोग इस पर्व के माध्यम से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं।ठेकुआ और मौसमी फलों से सजे सूपछठ पूजा में प्रसाद की शुद्धता और पारंपरिक रीति-रिवाजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार ठेकुआ प्रमुख प्रसाद होता है। इसके साथ केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फल बांस के सूप और दउरा में सजाए जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद बांटकर पर्व की खुशियां साझा की जाती हैं।