विज्ञापन

रामनगर। नगरपालिका में नए जुड़े वार्डों से पालिका की ओर से दुकानदारों को व्यावसायिक कर जमा करने के लिए नोटिस दिए गए जिस पर वार्ड के लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं पालिका के ईओ आलोक उनियाल को दिए ज्ञापन में वार्ड 19 के सभासद प्रतिनिधि हेमंत बिष्ट ने बताया कि गौजानी-कानिया क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया गया था, उस समय शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्रवासियों से 10 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब दुकानदारों को व्यावसायिक कर जमा करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार और दुकानदारों को राहत देने की मांग की है। इस पर अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने नगरपालिका बोर्ड और शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।