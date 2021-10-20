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संवाद न्यूज एजेंसीहल्द्वानी। रामपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसूता अर्शदीप कौर की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। मंगलवार को मृतका के परिजनों ने बुद्ध पार्क पर धरना-प्रदर्शन किया।मृतका के पति तलविंदर भुल्लर ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर को अर्शदीप कौर ने निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक बेटे को जन्म दिया था। प्रसूता की मौत के बाद उनके पति का फर्जी हस्ताक्षर कर शव को एंबुलेंस से उनके घर पहुंचा दिया और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया।उन्होंने अस्पताल पर घटना से जुड़े तथ्यों को छिपाने और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर जांच में खानापूर्ति करने की बात कही। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच करने, डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी।पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने जांच रिपोर्ट और डॉक्टर के बयानों में भिन्नता बताई। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक और जिला चिकित्सा अधिकारी के इस्तीफे की मांग की। वहां बलजीत कौर, गुरनाम सिंह, बलविंदर कौर, अक्षदीप, करमजीत कौर, प्रेमा मेर, मनदीप कौर, अमलजीत कौर, जगदीप सिंह, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे।फोटो- 24 एचएलडी 01- बुद्ध पार्क में निजी अस्पताल प्रबंधन के विरोध में धरना प्रदर्शन में मौजूद प्रसूता अर्शदीप के परिजन। स्रोत: पहाड़ी आर्मी