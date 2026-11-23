मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकथात सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़े आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महोत्सव में मौजूद लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया।

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