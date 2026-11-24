विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 500 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें अधिकांश को अस्पताल से निशुल्क दवाएं मिल जाती हैं, लेकिन कई बीमारियों में कई बार चिकित्सकों को बाहर की दवा लिखनी पड़ती है। लेकिन जन औषधि केंद्र उन्हें कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराकर आर्थिक राहत दे रहा है।अस्पताल परिसर में वर्ष 2017 से संचालित केंद्र में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज दवा खरीदने पहुंचते हैं। केंद्र संचालक मुस्तकीन अहमद के अनुसार, वर्तमान में यहां 300 से अधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभिन्न सप्लीमेंट और सर्जिकल उपकरण भी रखे गए हैं। केंद्र से प्रतिमाह औसतन 2500 मरीज दवाएं खरीद रहे हैं।जन औषधि केंद्र स्थापित होने के बाद मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। बाजार की तुलना में कम कीमत पर यहां उसी सॉल्ट की दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। - डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल, पीएमएस, बीडी पांडे अस्पताल, नैनीताल