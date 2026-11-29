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पतलोट (नैनीताल)। खनस्यूं-गलनी में शनिवार को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से किसान ऋण मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को खेती-किसानी से जोड़ने के लिए बिना ब्याज पर ऋण वितरित किया गया। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने किसानों को कृषि ऋण के चेक बांटे। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती-किसानी से जोड़ा जा सके। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी न हो। डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रविंद्र सिंह रैकुनी ने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। यहां ओखलकांडा बैंक निदेशक दीपा नयाल, मंडल अध्यक्ष नरेश नयाल आदि मौजूद रहे। संवाद