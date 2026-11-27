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हल्द्वानी। शहर के बड़े कारोबारी की बहू हिमानी बिष्ट बृहस्पतिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। तहरीर दिए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज न होने पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने सीओ स्तर से जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।हिमानी बिष्ट ने अपने पति, कारोबारी ससुर, सास और ननद पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, दहेज में सोने की चेन, लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर उसे बुरी तरह पीटा गया। धारदार हथियार सिर में मारकर हत्या का प्रयास किया और खून से लथपथ कर दिया।आरोप यह भी है कि पति ने 11 माह के बेटे को भी पीटा। यहां तक कि बैंकिंग की तैयारी कर रही हिमानी बिष्ट की किताबें तक जला दीं। 23 नवंबर को उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके बाद 25 नवंबर को भी वह कोतवाली हल्द्वानी पहुंची थीं। तब भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। बृहस्पतिवार को वह एसएसपी से मिलीं।एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सीओ हल्द्वानी के स्तर से जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।