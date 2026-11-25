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संवाद न्यूज एजेंसीहल्द्वानी। गोरा और खूबसूरत बनने के चक्कर में अगर आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये क्रीम आपकी त्वचा के साथ-साथ आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को भी खोखला कर सकती है।राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के चर्म रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीडियंगती गिरी ने लोगों को ऐसी क्रीमों से सावधान रहने की सलाह दी है। डॉ. गिरी के अनुसार कुछ फेयरनेस क्रीम में शक्तिशाली स्टेरॉयड और पारा (मरकरी) जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। लंबे समय तक चेहरे पर स्टेरॉयड वाली क्रीम लगाने से त्वचा पतली और कमजोर हो जाती है। चेहरे पर लालिमा, मुंहासे, बारीक नसें दिखना, अनचाहे बाल और रंग में असमानता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे टॉपिकल स्टेरॉयड डैमेज्ड फेस (टीएसडीएफ) की समस्या हो सकती है।ज्यादा इस्तेमाल से दवा त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंचकर हार्मोनल संतुलन बिगाड़ सकती है। इससे वजन बढ़ना, चेहरा गोल होना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों में इसका खतरा ज्यादा है। उन्होंने बताया कि पारे वाली क्रीम से किडनी और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। थकान, सिरदर्द, हाथ-पैरों में झनझनाहट, कंपन और याददाश्त की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के लिए यह और भी खतरनाक है।डॉ. गिरी ने कहा, त्वचा का प्राकृतिक रंग आनुवंशिकता और मेलेनिन पर निर्भर करता है। सांवला रंग होना बीमारी नहीं है। दाग-धब्बे या पिगमेंटेशन हो तो खुद से क्रीम न लगाएं, त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें। उन्होंने धूप से बचाव और एसपीएफ 30 या उससे अधिक क्षमता वाले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन के इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा, खूबसूरती का पैमाना गोरा रंग नहीं, बल्कि स्वस्थ त्वचा है।