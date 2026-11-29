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नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में शनिवार को मौसम सुहावना बना रहा। सुबह से ही चटख धूप खिली रही जिसका असर दोपहर तक देखने को मिला। बीते दिनों की तरह शहर में कोहरे का प्रभाव भी नजर नहीं आया। मौसम साफ रहने से वीकेंड पर नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने राहत महसूस की और नैनीझील समेत शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैर-सपाटे का आनंद लिया। नैनीझील में नौकायन के साथ ही मालरोड और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। वैसे सुबह और शाम हल्की सर्द हवा के चलते ठंड का अहसास बरकरार है। दिन में धूप से लोगों को राहत मिली तो शाम ढलते ही तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई।