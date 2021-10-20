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संवाद न्यूज एजेंसीहल्द्वानी। बृजघाट में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के चलते दिल्ली रूट पर गईं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को अतिरिक्त सफर तय करना पड़ा। अल्मोड़ा, टनकपुर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ, रानीखेत, भवाली, रामनगर, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर, काशीपुर डिपो की बसों को सुबह से ही उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद से डायवर्ट मार्ग से भेजा गया। सफर में 40 से 45 किमी की वृद्धि होने पर यात्रियों को किराये में 80 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। बता दें कि कुमाऊं के 12 से अधिक डिपो की 60 से अधिक बसों का संचालन रोजाना दिल्ली मार्ग पर किया जाता है।कोट-यहां से जाने वाली बसें सोमवार शाम से ही रामपुर से शाहबाद और मुरादाबाद से संभल होते हुए जाने लगी थीं। वापसी में बसों को हापुड़ के पास से गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते भेजा गया। मंगलवार शाम तक बसें डायवर्ट मार्ग से चल रही थी। बुधवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी। - गणेश चंद्र पंत, एआरएम काठगोदाम डिपोसाढ़े तीन घंटा देरी से पहुंची बाघ एक्सप्रेसहल्द्वानी। संपर्क क्रांति के बाद अब बाघ एक्सप्रेस भी लेट होने लगी है। मंगलवार को हावड़ा से चलकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन तीन घंटा 30 मिनट की देरी से आई। इसका निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे है जबकि यह गाड़ी दोपहर एक बजे पहुंची। सोमवार रात भी पुरानी दिल्ली से वापसी करने वाली संपर्क क्रांति रात 10:45 बजे की जगह देर रात दो बजे काठगोदाम पहुंची। इससे ट्रेन में सफर कर रहे कुमाऊं के पर्वतीय जिलों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को भी संपर्क क्रांति दिल्ली से 43 मिनट देरी से चली।