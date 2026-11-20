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गौलापार (नैनीताल)। नंधौर नदी में खनन सत्र 2026-27 का प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक एवं नंधौर खनन समिति की अध्यक्ष सुरजीत कौर, उकरौली खनन समिति के अध्यक्ष तारक मंडल, वन क्षेत्राधिकारी रंसाली की ओर से फीता काटकर किया गया। इस वर्ष कड़ापानी गेट के साथ पांच गेटों के माध्यम से खनन कार्य किया जाएगा। पांचों गेटों पर अब तक 1350 वाहन पंजीकृत हैं। खनन कार्य से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस वर्ष खनन कारोबार बेहतर रहेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।