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सृंजना को यह सम्मान उनके शोध पत्र 17 गीगाहर्ट्ज पर उत्तर-दक्षिण प्रवाह के प्रथम प्रेक्षणात्मक संकेत तथा सूर्य में चुंबकीय संरचनाओं के अध्ययन के लिए आशय के लिए मिला है। उनका शोध सूर्य में चुंबकीय संरचनाओं और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। 17 से 20 नवंबर तक भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (आईआईजी) नवी मुंबई में आयोजित यूआरएसआई-आरसीआरएस 2026 सम्मेलन में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सृंजना राउत ने एरीज के प्रो. दीपांकर बनर्जी के मार्गदर्शन में पीएचडी शोध कार्य किया है। उनकी इस उपलब्धि पर संस्थान में खुशी का माहौल है।

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नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल की शोध छात्रा सृंजना राउत को अंतरराष्ट्रीय रेडियो विज्ञान संघ (यूआरएसआई) के रेडियो विज्ञान क्षेत्रीय सम्मेलन (आरसीआरएस-2026) में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं पर किए गए शोध के लिए प्रदान किया गया।