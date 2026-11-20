Nainital News: ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 20 Nov 2026 01:00 AM IST
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नैनीताल। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन (चिया) एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की संयुक्त पहल पर चिया मुख्यालय नैनीताल में आयोजित चार दिवसीय डिजिटल सखी प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला का प्रथम चरण बृहस्पतिवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण में अल्मोड़ा जिले की ग्राम पंचायत बजीना, ख्यूशालकोट, बमस्यूं एवं ईड़ा की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। साइबर सेल के निरीक्षक बीएल कुशवाहा ने साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के बारे में बताया। आनंद मेहरा, चिया के प्रभारी अधिशासी निदेशक कुंदन बिष्ट, प्रो. आशीष तिवारी, यूएनडीपी के डॉ. प्रदीप मेहता, काव्या मोहन एवं मनीषा पंत ने महिलाओं को ई-मेल, डिजिलॉकर, ‘अपणी सरकार’ पोर्टल एवं उमंग एप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया।
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