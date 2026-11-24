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पुलिस के अनुसार आज हल्दूचौड़ चौराहे पर एक सीएनजी गैस कैंटर से चलते-चलते गैस का रिसाव होने की सूचना पर उपनिरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां सड़क के बीच खड़े कैंटर संख्या UP 25 JT 3733 में रखे गैस सिलेंडरों से काफी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था। लालकुआं पुलिस टीम ने सावधानी पूर्वक कैंटर में रखे सिलेंडरों के वाल्व बंद किए तथा वाहन को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा करवाया। जिसके बाद गैस रिसाव पर नियंत्रण पाकर कैंटर को सुरक्षित रवाना किया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कैंटर चालक की पहचान जितेंद्र कुमार पुत्र मान सिंह के रूप में हुई है।

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लालकुआं। एनएचएआई पर हल्दूचौड़ चौराहे के पास गैस सिलेंडरों से भरे एक कैंटर से अचानक गैस रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए संभावित बड़े हादसे को टाल दिया।