विज्ञापन

रामनगर। डिग्री कॉलेज रामनगर में सोमवार को संस्कृत विभाग की ओर से भारत बौद्धिक परीक्षा-2026 का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, दर्शन और जीवन मूल्यों से परिचित कराना था। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर एमसी पांडे आदि मौजूद रहे।