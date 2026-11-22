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कोटद्वार। रिखणीखाल ब्लॉक की ग्रामसभा कलीगाड के रौतखोली गांव में भालू और गुलदार की दहशत बनी हुई है। शनिवार रात को भालू ने सरोजनी देवी पत्नी स्व. रमेश चंद्र लखेड़ा की गोशाला का दरवाजा तोड़कर गाय पर हमला कर मार डाला। भालू गाय को घसीटकर करीब 250 मीटर दूर खेतों में ले गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और पिंजरा लगाने की मांग की। ग्राम प्रधान दीपक लखेड़ा और ग्रामीण रामकृष्ण लखेड़ा ने बताया कि रविवार सुबह सरोजनी देवी गाय को चारा देने के लिए गोशाला पहुंचीं तो दरवाजा टूटा मिला और गाय वहां नहीं थी। आसपास खोजबीन करने पर करीब 250 मीटर दूर खेत में झाड़ियों के बीच गाय का अधखाया शव मिला। घटना की सूचना पर पोखड़ा रेंज कार्यालय से डिप्टी रेंजर प्रवीण रावत वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। संवाद