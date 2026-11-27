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कोटद्वार। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर 70 प्रतिशत दिव्यांग हुई 19 वर्षीय युवती को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 52.69 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।नजीबाबाद क्षेत्र के हरगनपुर निवासी मानवी भारद्वाज 24 दिसंबर 2024 को सिडकुल सिगड्डी से ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से किशनपुर स्थित अपने किराये के आवास पर लौट रही थीं। शाम करीब 6:30 बजे सिगड्डी सिडकुल के गेट नंबर एक के पास एक हाइड्रा क्रेन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में मानवी गंभीर रूप से घायल हो गई।युवती की ओर से अधिकरण में 1.51 करोड़ मुआवजे का दावा किया गया था। मामले में बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए युवती की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा खारिज करने की मांग की थी। अधिकरण ने उपलब्ध दस्तावेजों, एफआईआर, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पाया कि दुर्घटना हाइड्रा क्रेन चालक की लापरवाही से हुई थी। अधिकरण ने यह भी माना कि दुर्घटना के समय स्कूटी और हाइड्रा क्रेन दोनों के आवश्यक दस्तावेज वैध थे।अधिकरण ने मानवी की 70 प्रतिशत दिव्यांगता, कम उम्र, भविष्य में रोजगार और आय की संभावनाओं पर पड़े प्रभाव और जीवनभर देखभाल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुआवजा निर्धारित किया। बीमा कंपनी को दावा याचिका दाखिल होने की तिथि 20 मई 2025 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। बीमा कंपनी को एक माह के भीतर पूरी राशि अधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।