संवाद न्यूज एजेंसी (इगास पर्व पर विशेष)कोटद्वार। उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति और परंपराओं में इगास बग्वाल का विशेष स्थान है। यह त्योहार पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।इगास बग्वाल को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने की सूचना पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में 11 दिन बाद पहुंची थी। इसी खुशी में ग्रामीणों ने 11 दिन बाद दीपावली मनाई जिसे इगास बग्वाल कहा जाने लगा। वहीं इस पर्व का संबंध गढ़वाल के वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी की वीरता से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि तिब्बत युद्ध में विजय प्राप्त कर उनके लंबे समय बाद सकुशल लौटने पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इस तरह इगास केवल त्योहार नहीं बल्कि पहाड़ के इतिहास, लोकविश्वास और सामूहिक उल्लास से जुड़ा पर्व है। वहीं .अधिवक्ता रोहित डंडरियाल का कहना है कि पर्व के महत्व को देखते हुए सरकार से इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश में इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था होना लोकसंस्कृति और जनभावनाओं का सम्मान है।भैलो खेलना है पर्व का मुख्य आकर्षणइगास पर भैलो खेलने की विशेष परंपरा है। सूखी घास-फूस और चीड़ अथवा देवदार की लकड़ियों से भैलो तैयार किया जाता है। इसे जलाकर रस्सी के सहारे हवा में घुमाया जाता है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं और महिलाएं पूड़ी, अरसे सहित पारंपरिक पकवान तैयार करती हैं। गांवों में ढोल-दमाऊं की थाप पर चौफला और झोड़ा जैसे लोकनृत्य होते हैं। इस दिन गाय-बैलों सहित अन्य पशुओं की पूजा और सेवा भी की जाती है। यह परंपरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व को दर्शाती है।