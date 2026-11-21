विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबहादराबाद। एक महिला ने अपने ही भांजे पर घर से ढाई लाख नकद और सोने-चांदी के जेवरात हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि भांजा जेवरात लॉकर में जमा कराने के बहाने ले गया था। बाद में उसने घर में रखी नकदी भी चोरी कर ली। पैसे और जेवरात वापस मांगने पर आरोपी हरिद्वार छोड़कर अपने गांव बिजनौर चला गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कुसुम देवी निवासी बहादराबाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भांजा संजय कुमार निवासी ग्राम कल्लूवाला, थाना रेहड़, जिला बिजनौर पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ रहा था। इस दौरान परिवार ने उसे कई बार पैसों से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपीं जिन्हें निभाने के चलते उस पर उनका विश्वास बढ़ता चला गया।आरोप है कि 29 जून को कुसुम देवी ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात सुरक्षा की दृष्टि से संजय के माध्यम से लॉकर में जमा करवाए थे। इसके बाद जुलाई माह में संजय ने घर में रखे ढाई लाख चोरी कर लिए। जब उससे नकदी और जेवरात वापस मांगे गए तो वह बिजनौर चला गया। महिला का आरोप है कि अब वह न तो नकदी वापस कर रहा है और न ही लॉकर में जमा करवाए गए जेवरात लौटा रहा है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।