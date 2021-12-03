विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सड़क सुविधा से वंचित 41 ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। विभाग की ओर से जल्द ही वन भूमि से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इन सड़कों के निर्माण से हजारों की आबादी को आवागमन में राहत मिलेगी। लंबे समय से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जरूरी सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बेहतर हो सकेगी।पलायन पर लगेगा अंकुशजिले के कई गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों को बाजार और मुख्य मार्गों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुविधा के अभाव में कई ग्रामीण गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। ऐसे में सड़कों का निर्माण होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही गांवों में रोजगार और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे पलायन पर अंकुश लगेगा।इन सड़कों को मिलेगी मंजूरीजिले की इन सड़कों को स्वीकृति मिलेगी। मंच से बकोड़ास मोटर मार्ग, ज्याड़ा रैकुंवर से भंडारबोरा, सतकुला से रूय्या, लड़ाबोरा से क्वारसिंह, दियूरी बगेड़ी से फुरक्याझाला, धूनाधाट रीठासाहिब से पीनाना, कोट अमोड़ी से जौरका, चतुरकोट से तल्ला कफल्टा, आमनी से रायल, चूका कोट केंद्रीय खिरद्वारी, सल्ली से कुकड़ोैनी बनलेख से मौराड़ी, कालूखान से मौरोली, सुकनी से बुड़म मंच से गरखोली मोटर मार्ग, सिप्टी न्याड़ी से पड़ंगा, सोराई से हरतोला, डूंगराबोरा मोटर मार्ग, चमदेवल जाख से चामा सागर मोटर मार्ग, रैंसाल से कायल और किमतोली से डूंगरी मोटर मार्ग समेत अन्य मार्ग शामिल हैं।जिले में 531 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 41 सड़कों का निर्माण किया जाना है। सभी सड़कों को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। अब निर्माण से संबंधित आगामी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। - वीरेंद्र बोहरा, अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई, चंपावत।