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पत्रकार पुष्कर सिंह रावत को पितृशोक

गैरसैंण। गैरसैंण के पत्रकार पुष्कर सिंह रावत के पिता अवतार सिंह रावत (75) का निधन हो गया। वह पूर्व उप कोषाधिकारी थे। शनिवार सुबह लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिपंस सुरेश कुमार बिष्ट, मोहन सिंह नेगी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी संवेदनाएं प्रकट कीं। संवाद विज्ञापन





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नैणी कॉलेज में स्वाति आत्मनाथन ने भरतनाट्यम सिखाया

नंदासैंण। राजकीय इंटर कॉलेज नैणी में स्पिक मैके संस्था ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें सुप्रसिद्ध नृत्यांगना स्वाति आत्मनाथन ने भरतनाट्यम नृत्य की बारीकियां बच्चों को बताईं। उन्होंने स्वयं नृत्य के विभिन्न पहलुओं को समझाया और बच्चों से नृत्य के चरण करवाए। सभी बच्चों ने उत्साह से इन चरणों को सीखा और मंच पर प्रदर्शन किया। प्रभारी प्रधानाचार्य विजय सिंह चौहान एवं प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह राणा ने स्वाति आत्मनाथन का आभार जताया। संवाद पत्रकार पुष्कर सिंह रावत को पितृशोकगैरसैंण। गैरसैंण के पत्रकार पुष्कर सिंह रावत के पिता अवतार सिंह रावत (75) का निधन हो गया। वह पूर्व उप कोषाधिकारी थे। शनिवार सुबह लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिपंस सुरेश कुमार बिष्ट, मोहन सिंह नेगी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी संवेदनाएं प्रकट कीं। संवादफोटोनैणी कॉलेज में स्वाति आत्मनाथन ने भरतनाट्यम सिखायानंदासैंण। राजकीय इंटर कॉलेज नैणी में स्पिक मैके संस्था ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें सुप्रसिद्ध नृत्यांगना स्वाति आत्मनाथन ने भरतनाट्यम नृत्य की बारीकियां बच्चों को बताईं। उन्होंने स्वयं नृत्य के विभिन्न पहलुओं को समझाया और बच्चों से नृत्य के चरण करवाए। सभी बच्चों ने उत्साह से इन चरणों को सीखा और मंच पर प्रदर्शन किया। प्रभारी प्रधानाचार्य विजय सिंह चौहान एवं प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह राणा ने स्वाति आत्मनाथन का आभार जताया। संवाद

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गैरसैंण। एसआई विजय प्रकाश ने कोतवाली का प्रभारी थानाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। यहां तैनात मनोज सिरोला का तबादले हो गया है। एसआई विजय प्रकाश ने पदभार संभालने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसकी मुनादी ध्वनि विस्तारक यंत्र से पूरे गैरसैंण नगर में की गई। थानाध्यक्ष प्रकाश ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने नगर में जाम की समस्या को देखते हुए यातायात सुचारु रखने का भी आश्वासन दिया। संवाद